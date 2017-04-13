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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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放任狗兒便溺被糾正 飼主怒揮拳傷人

2017-04-13  14:36

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市陳姓男子到公園遛狗，沒順手清掃狗大便，被路人見狀大聲指責，並質問誰家的狗亂大便；此時，陳男「自首」是他的狗，雙方你一言、我一語，進而爆發全武行，惱羞成怒的陳男，竟朝路人頭部揮打，吃上傷害罪官司；台北地檢署考量陳男承認動手傷人，今天將他起訴並聲請簡易判決處刑。

今年初，陳男在住處附近的公園遛狗時，放任小狗隨地大、小便，被路過的老伯指責，陳男不滿老伯的口氣，與老伯爆發激烈口角，突然間，陳男竟「見笑轉生氣」，怒朝老伯頭部揮拳，造成老伯耳朵及後頸擦、挫傷。

老伯不甘被打，驗傷後報警提告，陳男因此吃上傷害罪官司；陳男應訊時承認，因遛狗沒清狗大便而與路人爭吵，一時情緒失控才動手傷人。檢方勘驗被害人的驗傷單後，考量陳男已認罪，所以將他起訴。

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  • 陳姓男子遛狗時，沒清掃狗大便被路人糾正，竟涉嫌動手傷人。圖為示意照，與新聞無關。（記者錢利忠攝）

    陳姓男子遛狗時，沒清掃狗大便被路人糾正，竟涉嫌動手傷人。圖為示意照，與新聞無關。（記者錢利忠攝）

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