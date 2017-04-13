| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

逆向撞警車 醉駕駛6字經罵警

2017-04-13  13:55

〔記者王捷／台南報導〕蕭姓男子今日凌晨3時許，因為喝酒上路逆向行駛，正巧遇警方巡邏車，當市警二分局民權派出所警員想攔下逆向的蕭男時，沒想到蕭男醉到根本沒辦法辨識，直直撞上警車，頓時安全氣囊爆開，將蕭男的鼻樑撞到流血，蕭男吃痛下車看到警員就用6字經招呼，痛罵警車逆向，最後警方將他依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送法辦。

45歲的蕭男有槍砲前科，今日凌晨他開車行經忠義路一帶時，疑似酒醉已經無法正常駕駛，逆向迎向警車，警員發現蕭男逆向，減慢速度最後停在路邊，以為蕭男會停車，沒想到蕭男直接迎頭撞上來。

警員下車，要蕭男打開車窗，警員發現蕭男車上的安全氣囊彈開，撞上蕭男口鼻，滿臉是血，警員要求蕭男下車酒測，不料蕭男下車後就對著警員破口大罵，對著警員罵6字經，還懷疑警員逆向，讓警員在場啼笑皆非。

警方對蕭男酒測後酒測值為1.3mg，蕭男酒醒後仍沒有悔意，他自稱不曉得發生什麼事，還稱地檢署大案不辦，只會找酒駕開刀，訊後警方將蕭男依公共危險罪嫌、妨害公務移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 蕭男因為酒駕，逆向撞上警方。（記者王捷翻攝）

    蕭男因為酒駕，逆向撞上警方。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險罪 撞警車 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：逆向撞警車 醉駕駛6字經罵警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.