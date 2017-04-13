逆向撞警車 醉駕駛6字經罵警
2017-04-13 13:55
〔記者王捷／台南報導〕蕭姓男子今日凌晨3時許，因為喝酒上路逆向行駛，正巧遇警方巡邏車，當市警二分局民權派出所警員想攔下逆向的蕭男時，沒想到蕭男醉到根本沒辦法辨識，直直撞上警車，頓時安全氣囊爆開，將蕭男的鼻樑撞到流血，蕭男吃痛下車看到警員就用6字經招呼，痛罵警車逆向，最後警方將他依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送法辦。
45歲的蕭男有槍砲前科，今日凌晨他開車行經忠義路一帶時，疑似酒醉已經無法正常駕駛，逆向迎向警車，警員發現蕭男逆向，減慢速度最後停在路邊，以為蕭男會停車，沒想到蕭男直接迎頭撞上來。
警員下車，要蕭男打開車窗，警員發現蕭男車上的安全氣囊彈開，撞上蕭男口鼻，滿臉是血，警員要求蕭男下車酒測，不料蕭男下車後就對著警員破口大罵，對著警員罵6字經，還懷疑警員逆向，讓警員在場啼笑皆非。
警方對蕭男酒測後酒測值為1.3mg，蕭男酒醒後仍沒有悔意，他自稱不曉得發生什麼事，還稱地檢署大案不辦，只會找酒駕開刀，訊後警方將蕭男依公共危險罪嫌、妨害公務移送法辦。
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