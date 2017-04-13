通緝犯與孕妻機場重逢 警察逮人 妻求一起關
〔記者鄭景議／台北報導〕通緝犯與妻子在機場感人重逢，卻被航警以逸待勞逮個正著；前天一名38歲的呂姓通緝犯，在松山機場等待懷孕的愛妻回國，當妻子終於從入境出口出現時，呂嫌忍不住上前，給妻子一個深深的擁抱；但對兩人來說有些煞風景的是，航警就在此時走上前表明身分，並將呂嫌帶回分局偵辦，妻子難過地打電話對航警說，「還我丈夫來，不然我跟他一起去關！」
據了解，呂嫌的妻子是一名約30餘歲的日裔新加坡籍女子，因為移民官懷疑她是以假結婚的身分入境，要從事非法工作，於是對女子的身分進行盤查，卻意外發現她的丈夫不但是一名通緝犯，還已經被通緝了5年之久，於是通知航警，航警研判日裔女子出境時，呂嫌必定會前來接機，於是在機場入境出口守株待兔，等待呂嫌出現。
果不其然，前天日裔女子從日本搭機返台，呂嫌於下午1時許，就出現在入境出口前的迎客大廳，等待愛妻回到自己的身邊，航警擔心若貿然上前，呂嫌會作困獸之鬥，影響機場旅客，於是就在四處埋伏，並耐心等待，下午2時許，日裔女子終於走出入境口，見到丈夫，忍不住露出大大的微笑，呂嫌也上前給愛妻一個溫暖的擁抱，航警見時機成熟，遂上前表明身分，讓日裔女子的笑容當場垮了下來，呂嫌眼見無處可逃，只好乖乖認栽，隨警方到案。
日裔女子當天隨著丈夫做完筆錄後，搭乘計程車離去，回家後越想越難過，忍不住在昨天打電話到航警局台北分局，向警方表示，自己與丈夫結婚一年多，卻總是聚少離多自己現在已懷孕數月，丈夫卻要被抓去關，不但自己見不到丈夫，連剛要出生的孩子也見不到爸爸，希望警方不要抓他，不然「我跟他一起去關」，語氣懇切，連警方也有些動容，員警於是耐心地向她解釋，這實在是不可能的事情，經過多方溝通後，日裔女子才慢慢釋懷，願意在家耐心待產，與孩子一起等待丈夫出獄。
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