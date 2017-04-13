超跑與重機擦撞車禍 騎士緊急送醫救治
2017-04-13 13:37
〔記者邱俊福／台北報導〕北市永吉路與忠孝東路口，今天中午12時許，發生一輛紅色超跑與一輛重型機車擦撞意外，年約25歲的男機車騎士，意識模糊，右腿擦傷疑有骨折現象，緊急送北醫救治，目前轄區北市警南港分局交通分隊與玉成派出所正到場處理中。
據悉，該輛紅色超跑因巨大撞擊力車頭凹陷，機車倒臥一邊，現場滿布汽機車的碎片，警方正釐清事故原因與責任歸屬。
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