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花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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超跑與重機擦撞車禍 騎士緊急送醫救治

2017-04-13  13:37

〔記者邱俊福／台北報導〕北市永吉路與忠孝東路口，今天中午12時許，發生一輛紅色超跑與一輛重型機車擦撞意外，年約25歲的男機車騎士，意識模糊，右腿擦傷疑有骨折現象，緊急送北醫救治，目前轄區北市警南港分局交通分隊與玉成派出所正到場處理中。

據悉，該輛紅色超跑因巨大撞擊力車頭凹陷，機車倒臥一邊，現場滿布汽機車的碎片，警方正釐清事故原因與責任歸屬。

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  • 紅色超跑與重機車發生擦撞車禍，由於撞擊力道太大，超跑車頭毀損嚴重。（記者邱俊福翻攝）

    紅色超跑與重機車發生擦撞車禍，由於撞擊力道太大，超跑車頭毀損嚴重。（記者邱俊福翻攝）

  • 超跑與重機車發生擦撞車禍，警方處理中。（記者邱俊福翻攝）

    超跑與重機車發生擦撞車禍，警方處理中。（記者邱俊福翻攝）

  • 重機車頭幾乎全毀（記者邱俊福翻攝）

    重機車頭幾乎全毀（記者邱俊福翻攝）

  • 超跑與重機車車禍現場滿布碎片。（記者邱俊福翻攝）

    超跑與重機車車禍現場滿布碎片。（記者邱俊福翻攝）

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