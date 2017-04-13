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花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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賊星該敗 偷關公金牌買刮刮樂全槓

2017-04-13  13:32

〔記者張軒哲／台中報導〕賊星該敗！后里區一名黃姓慣竊仍受保護管束中，至后里市場一間五金百貨店佯裝購物，趁機竊取店內供奉鎮店關公6面金牌，黃嫌將變賣金牌9200元全數購買刮刮樂，卻連一張都沒中獎，2天後落網，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

這間位於后里內埔市場的五金百貨開店10餘年，店內人來人往，49歲黃嫌7日中午戴著安全帽入內，行竊前先觀察櫃檯，趁店家不注意時，一手抓起掛在神像6面金牌放入褲袋，並鎮定挑選一兩樣物品後結帳離去。

蔡姓業者的父親當日傍晚上香時，發現金牌不見了，還以為兒媳將金牌收妥，隨後調閱監視器，趕緊報警處理。

警方指出，警員盧育澤積極調閱監視器，鎖定黃嫌機車偵辦，3個小時就鎖定黃嫌涉案，2天後逮到人。黃嫌供稱由於貪心想發財，遂將變賣金牌9200元全數購買刮刮樂用罄，卻連1張都沒中。

蔡姓業者說，這尊關公從開店就供奉，若當年生意較佳，就會購買一面金牌答謝，6面金牌約值1萬5千元，卻被賤賣，以後會將金牌收好，不敢再掛在神尊上。

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  • 后里一間五金百貨行關公金牌遭竊。（記者張軒哲攝）

    后里一間五金百貨行關公金牌遭竊。（記者張軒哲攝）

  • 黃嫌偷拿五金行神像金牌。（記者張軒哲翻攝）

    黃嫌偷拿五金行神像金牌。（記者張軒哲翻攝）

  • 后里這間五金百貨行金牌遭竊。（記者張軒哲攝）

    后里這間五金百貨行金牌遭竊。（記者張軒哲攝）

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