湖內出現檢舉達人 1個月60張偷拍照鄉民幹譙
2017-04-13 13:27
〔記者黃良傑／高雄報導〕1張機車越線停車照引起鄉民熱譙！檢舉達人引起公憤，慘遭網友怒嗆「附近商家調閱帶公佈檢舉人」、「開車偷拍沒違規？」也有網友同路段收到罰單，上警局才了解1個月警方至少收到60張照，都出自同一個檢舉達人之手。
一名謝姓女騎士於「湖內大小事」粉絲頁，PO出1張機車越線停車照及紅單，怒留言「連這個也在拍，傻眼@@~」，她日前騎機車經湖內區中正路二段、中華街口遇紅燈，因機車壓線停等紅燈，遭檢舉達人自後方拍下，向警方檢舉謝女違規越線停車，收到紅單荷包失血，謝女怒PO照片提醒湖內鄉親，小心有「檢舉達人」出沒！
PO文不到1天竟吸引500多人按讚、近300人留言，蔡姓女騎士也PO照和罰單，表示謝女被偷拍後2天，她也在同路段遭偷拍「紅燈越線」，留言「氣到晚上流鼻血」，並引起網友們公憤、幹譙，鄉民指市府搶錢、檢舉達人搶奬金，但也有少數網友留言，「不超線有那麼難嗎？」、「考照時有告訴妳不能越線」。
警方強調，交通違規檢舉是不發放獎金的，市府也不是要搶錢，只要民眾合法檢舉，警方必須依規定受理，民眾若守交通規矩，就不會荷包失血，也不怕檢舉達人，若對逕行舉發的照片或罰單有疑慮，可透過申訴管道提出。
交通大隊表示，針對檢舉達人提供的偷拍照片，警方必定從嚴認定，只要照片模糊、地點不清、沒有時間，就視同無效用的照片，不會草率開單告發。
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