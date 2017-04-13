郵局外出現長刀男 民眾驚恐走避

2017-04-13 13:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山郵局外今天上午出現一名身材魁武的男子，手持長刀大吼大叫，民眾見狀驚恐走避，深怕不小心就被誤傷，警方獲報趕往後，順利制伏該名長刀男，經調查後，柯姓男子先在郵局旁的水果行偷了把西瓜刀，再拿刀在郵局外叫喊；由於柯男疑有精神疾病，警方訊後將他依竊盜罪送辦。

警方指出，今天上午9點多，柯姓男子（37歲）騎車到旗山區延平路上的水果行，先在水果行偷了1把長約66公分的西瓜刀後，隨即騎車離開水果行，水果行老闆娘見狀追出，發現柯男並未走遠，反而站在距離水果行不到20公尺的郵局，開始大吼大叫。

附近民眾見狀後趕緊報警處理，警方獲報趕往現場時，順利制伏柯男將他帶回警局偵訊；由於柯男情緒不穩，疑似有精神疾病，警方通報家屬到場協助，仍查無他偷西瓜刀的原因，但因犯案過程被水果行的監視器清楚拍下，訊後被警方依竊盜罪送辦。