| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

郵局外出現長刀男 民眾驚恐走避

2017-04-13  13:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山郵局外今天上午出現一名身材魁武的男子，手持長刀大吼大叫，民眾見狀驚恐走避，深怕不小心就被誤傷，警方獲報趕往後，順利制伏該名長刀男，經調查後，柯姓男子先在郵局旁的水果行偷了把西瓜刀，再拿刀在郵局外叫喊；由於柯男疑有精神疾病，警方訊後將他依竊盜罪送辦。

警方指出，今天上午9點多，柯姓男子（37歲）騎車到旗山區延平路上的水果行，先在水果行偷了1把長約66公分的西瓜刀後，隨即騎車離開水果行，水果行老闆娘見狀追出，發現柯男並未走遠，反而站在距離水果行不到20公尺的郵局，開始大吼大叫。

附近民眾見狀後趕緊報警處理，警方獲報趕往現場時，順利制伏柯男將他帶回警局偵訊；由於柯男情緒不穩，疑似有精神疾病，警方通報家屬到場協助，仍查無他偷西瓜刀的原因，但因犯案過程被水果行的監視器清楚拍下，訊後被警方依竊盜罪送辦。

廣告
  • 柯姓男子偷西瓜刀後在郵局外叫喊，造成附近民眾恐謊。（記者黃佳琳翻攝）

    柯姓男子偷西瓜刀後在郵局外叫喊，造成附近民眾恐謊。（記者黃佳琳翻攝）

  • 柯姓男子偷西瓜刀後在郵局外叫喊，造成附近民眾恐謊。（記者黃佳琳翻攝）

    柯姓男子偷西瓜刀後在郵局外叫喊，造成附近民眾恐謊。（記者黃佳琳翻攝）

  • 柯姓男子偷西瓜刀後在郵局外叫喊，造成附近民眾恐謊。（記者黃佳琳翻攝）

    柯姓男子偷西瓜刀後在郵局外叫喊，造成附近民眾恐謊。（記者黃佳琳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 竊盜罪 西瓜刀
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：郵局外出現長刀男 民眾驚恐走避


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.