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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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1男2女共赴摩鐵吸毒 遇警臨檢慌張被逮

2017-04-13  13:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市24歲吳姓男子，今天凌晨帶著另外2名20歲的黃姓、林姓女子，前往中壢區某間摩鐵吸毒，3人嗨完想開車離去，巧遇中壢警分局興國派出所所長吳東海率隊前往臨檢，因為吳男搖下車窗結帳時神色慌張，後座2女低聲交談，馬上被眼尖員警識破，當場被逮。

員警在車內儀表板上發現K他命手工捲菸，另在黃女包包內發現安非他命及用過的毒品吸食器，後座還有6包毒品咖啡包，3人經過尿液及毒品檢驗後，均呈陽性有毒品反應。

吳男供稱，當時正要開車出摩鐵，想拿1支菸「哈一下」，看到員警心慌趕緊把菸順勢丟在儀表板上，想說黑黑暗暗的看不到；黃女也說，國中二年級就開始吸毒，受吳男所邀可無償提供毒品，才會聚在一起；林女則否認吸毒，只是依約來唱歌，長時間都在密閉空間裡面，可能是吸到二手毒菸才會有毒品反應。

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  • 1男2女共赴摩鐵吸毒，遇警臨檢被查扣安非它命、毒咖啡、毒菸、吸食器。（記者李容萍翻攝）

    1男2女共赴摩鐵吸毒，遇警臨檢被查扣安非它命、毒咖啡、毒菸、吸食器。（記者李容萍翻攝）

  • 1男2女共赴摩鐵吸毒，遇警臨檢被查扣安非它命、毒咖啡、毒菸、吸食器。（記者李容萍翻攝）

    1男2女共赴摩鐵吸毒，遇警臨檢被查扣安非它命、毒咖啡、毒菸、吸食器。（記者李容萍翻攝）

  • 1男2女共赴摩鐵吸毒，遇警臨檢被查扣安非它命、毒咖啡、毒菸、吸食器。（記者李容萍翻攝）

    1男2女共赴摩鐵吸毒，遇警臨檢被查扣安非它命、毒咖啡、毒菸、吸食器。（記者李容萍翻攝）

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