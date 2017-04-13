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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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疑沒注意來車穿越阿里山公路 婦人遭撞死

2017-04-13  13:03

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣阿里山公路中埔鄉十字路段，上午11時許發生死亡車禍，70歲楊陳姓婦人騎電動車正要穿越馬路，疑未注意後方來車，被一輛往東行駛的貨車撞個正著，婦人頭顱受創大量失血，送醫院急救30分鐘仍宣告不治，警方正調閱周邊監視器釐清事故責任。

61歲涂姓司機說，今天駕駛11噸貨車從台南市載貨到中埔鄉石硦村，下中埔交流道後沿阿里山公路行駛，行經十字路段突然見有人騎電動車穿越馬路，「看到已經來不及了」，雖急踩剎車仍撞上，下車查看見婦人倒地，頭部因撞擊貨車前引擎蓋大量失血，趕緊打電話報警。

警方初步調查，楊陳姓婦人在公路旁買完午餐後，騎電動車要穿越馬路回家，疑似沒注意後方來車，穿越雙黃線的道路，才遭貨車撞上，已調閱周邊商家監視器以釐清事故責任。

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  • 阿里山公路中埔鄉十字路段，今天發生死亡車禍，騎電動車的婦人頭顱受創大量失血，送醫急救仍宣告不治。（記者曾迺強攝）

    阿里山公路中埔鄉十字路段，今天發生死亡車禍，騎電動車的婦人頭顱受創大量失血，送醫急救仍宣告不治。（記者曾迺強攝）

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