賭博起衝突屠牛刀殺人 71歲老翁判10年

2017-04-13 12:52

〔記者楊國文／台北報導〕71歲老翁吳聲鴻去年3月18日凌晨2點多，到桃園市桃園區鹽庫街一處地下賭場玩天九牌，不滿遭46歲陶姓賭客多次辱罵「三字經」，吳翁反嗆：「你當我吃素的！」與彭姓友人分持殺牛尖刀、磨刀棒，打暈陶男後持刀朝左大腿、右大腿各刺1刀，吳、彭兩人行兇後逃逸，陶男因失血過多不治，一審依殺人罪重判14年，高等法院認定無殺人犯意，加上已和解，今改依傷害致死罪判吳翁10年徒刑，褫奪公權5年，可上訴，彭通緝中。

目前在押的吳翁曾從事殺牛業，逃亡7天主動投案，他出庭時供稱，當天陶男一直辱罵「三字經」，他好言相勸「賭博輸贏沒關係，輸了可以再賺，不要一直罵」，陶男反倒瞪著他再度回飆「國罵」，他才惱怒返回車上拿尖刀。

吳翁否認有殺人意圖，辯稱與陶男並不認識，因一時氣憤想教訓他罷了，他行刺的是大腿部位，沒有想殺人的犯意，如果他真的想要陶男的命，何不直接刺胸口，他行兇後就離開，是賭場的人為了清理現場，延誤報案送醫時間，才導致陶男死亡。

一審傳喚當時在賭場的目擊者出庭及相關證據，陶男並無延誤就醫情形，而吳翁行兇時明知陶男已遭磨刀棒重擊，又持尖刀連次他大腿2刀且傷口深達12、13公分，吳翁身為職業屠夫，明知殺牛尖刀的銳利性、傷害性，應能預見陶男可能出現失血過多的情況，認定吳翁有殺人故意，依殺人罪判處他14年徒刑、褫奪公權7年。

高等法院採信吳翁說詞，認定吳是朝被害人大腿刺下，應無殺人之意，改依傷害致死罪論處，另考量雙方已和解，今改判10年徒刑。