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機車置物箱當提款機 慣竊只偷到12元難裹腹

2017-04-13  12:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓慣竊在新北市土城找尋停放路邊的機車，掰開置物箱搜刮車內財物，但因為他是竊案老面孔，被警方認出，只得手12元，連飽餐一頓都有困難，便再度吃上竊盜官司；警方還好意製作紙條，提醒失主遭竊，到警局來製作筆錄。

土城警方說，40歲陳姓男子竊盜刑案記錄累累，沒有工作的他好吃懶做，一個月來，已經好幾次在土城一帶偷竊機車置物箱被查獲，警方早已鎖定他，陳嫌10日下手偷竊時，被警方發現制止，從他口袋中掏出12塊銅板，陳男自知難逃，辯稱自己肚子餓，只好偷機車置物箱。

土城警方說，歷來停放在重要路口、捷運站附近的機車置物箱偶有竊案，提醒民眾不要把貴重物品，放在機車內，鎖頭老舊，也應更換，避免成為歹徒犯案目標。

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  • 陳姓慣竊把機車置物箱當提款機，卻只偷得12元想飽餐一頓都有困難。（記者吳仁捷翻攝）

    陳姓慣竊把機車置物箱當提款機，卻只偷得12元想飽餐一頓都有困難。（記者吳仁捷翻攝）

  • 警方製作紙條，提醒失主遭竊，到警局來製作筆錄。（記者吳仁捷翻攝）

    警方製作紙條，提醒失主遭竊，到警局來製作筆錄。（記者吳仁捷翻攝）

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