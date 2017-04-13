| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

被指「拋棄妻女」 施明德告王幸男敗訴確定

前立委王幸男在施明德從事倒扁期間投書指施「拋棄妻女」，施憤而提告，最高法院維持更一審判決見解，判施明德敗訴，全案定讞。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-04-13  12:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前主席施明德不滿前立委王幸男在他從事倒扁期間投書指他「拋棄妻女」，憤而提告並求償200萬元，一審認定其指證有經過合理查證並無不實捏造，判施明德敗訴，施不服上訴，最高法院仍維持原判，全案定讞。

根據《中央社》報導，前立委王幸男在2006年8月施明德發起倒扁運動期間投書，指摘施明德「出獄後...卻拋棄苦苦等候15年的母女3人」等語，施明德認為該指控使他名譽受損，請求賠償新台幣200萬元，更一審認為王幸男來源為施明德前妻，有相當理由確信施明德未對妻女3人提供必要支援，該指控經合理查證並無不實捏造。

更一審也認定，施明德所領導的反貪腐運動並未因該投書而有所影響，反而藉此活動使施明德社會地位更登上高峰，足見社會地位及評價絲毫未受到貶抑，判施明德敗訴。

最高法院維持更一審判決見解，判施敗訴，全案定讞。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 施明德 王幸男
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：被指「拋棄妻女」 施明德告王幸男敗訴確定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.