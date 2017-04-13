被指「拋棄妻女」 施明德告王幸男敗訴確定

前立委王幸男在施明德從事倒扁期間投書指施「拋棄妻女」，施憤而提告，最高法院維持更一審判決見解，判施明德敗訴，全案定讞。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-04-13 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前主席施明德不滿前立委王幸男在他從事倒扁期間投書指他「拋棄妻女」，憤而提告並求償200萬元，一審認定其指證有經過合理查證並無不實捏造，判施明德敗訴，施不服上訴，最高法院仍維持原判，全案定讞。

根據《中央社》報導，前立委王幸男在2006年8月施明德發起倒扁運動期間投書，指摘施明德「出獄後...卻拋棄苦苦等候15年的母女3人」等語，施明德認為該指控使他名譽受損，請求賠償新台幣200萬元，更一審認為王幸男來源為施明德前妻，有相當理由確信施明德未對妻女3人提供必要支援，該指控經合理查證並無不實捏造。

更一審也認定，施明德所領導的反貪腐運動並未因該投書而有所影響，反而藉此活動使施明德社會地位更登上高峰，足見社會地位及評價絲毫未受到貶抑，判施明德敗訴。

最高法院維持更一審判決見解，判施敗訴，全案定讞。