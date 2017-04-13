前金牌國手不滿罰單狠砍警13刀重判 今流淚道歉：判輕一點
2017-04-13 12:31
〔記者楊國文／台北報導〕曾代表我國在東亞運奪金的廚師吳志展，不滿被警員張家逢取締違規停車開罰單6張，竟當街以鋒利無比的剁骨刀猛砍張員13刀，造成他一度命危，一審被重判9年半，高等法院今辯論終結，吳男表示一時衝動犯下大錯，有誠心後悔，會盡力賠償，當庭流淚求法官「判輕一點」，但張員庭後仍氣憤稱，他穿著警察制服執法，吳男竟拿刀一路追砍他，無法原諒吳，「吳應受最嚴厲的法律制裁」。此案訂5月4日宣判。
吳志展還押時，一路雙手合十，哽咽泛淚對著媒體向被害警察張家逢鞠躬道歉，3度表示「我做錯了」，希望張能原諒他。
56歲的廚師吳志展原本是擔任鐵板燒師傅，也曾是我國保齡球國手，代表台灣在東亞運運動會奪得金牌，去年8月2日將車違停在新北市板橋區溪頭街，下午4時許取車時，發現34歲的新北市海山分局警員張家逢正在開單，吳抱怨2天內被連開6張罰單，質問張員「這些是不是都你開的？」、「我這個月被開20幾張！」並把車停在路中央揚言「我現在情緒不穩，不能開車！」
張員勸吳移車，吳竟嗆「我真正想甲你切落去！」張員拍照打算再舉發，不料吳懷疑被開單都是張員所為，竟從車上拿出剁骨刀，下車朝張員頸、胸、腹部等處猛砍13刀後逃離，張員被送醫急救撿回一命。吳男則在兒子陪同下投案，被法院裁定30萬元交保後下跪道歉，仍引起社會譁然，檢警隔天拘提吳並再度聲押才獲准。
檢方開庭時，吳志展否認殺人犯意，供稱當時腦袋一片空白，不知道自己在做什麼。檢方認為，吳擔任廚師十多年，知道剁骨刀的殺傷力強，卻還「由上往下」砍剁張員13刀，且張員密錄器也拍下吳男抱怨與行凶過程，顯示吳非腦袋空白，確有殺人犯意，將他起訴，一審重判他9年半徒刑。
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