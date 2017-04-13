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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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當庭播放車震呻吟鹹濕對話 小三辯稱在按摩

2017-04-13  12:20

〔記者李立法／屏東報導〕人夫與小三搞車震，人妻從行車記錄器聽見「它硬了」、「我拔出來」等鹹濕對話內容，氣得向小三提起民事損害賠償之訴，小三否認車震，辯稱是在車內「按摩」，法官不信，認為小三侵害人妻法益，應賠償人妻30萬元精神撫慰金，可上訴。

簡男1年多前陸續與阮姓小三在郊外搞車震，卻忘了關掉車內行車記錄器，男女呻吟及鹹濕對話全被錄下，妻子發現後，氣得以此要求斷絕與簡男婚姻關係，雙方於去年達成和解，人妻同意不追究刑責，事後卻對阮女提出民事賠償。

阮女認為原告與簡男達成和解後又向她求償於法不合，並否認和簡男發生性關係。

人妻則當庭播放行車記錄器所錄下的「它硬了」、「濕濕喔」、「嗯，射了」、「我拔出來」等男女對話內容，認定丈夫與阮女出軌。

阮女雖不否認是她的聲音，但強調和簡男只是朋友關係，簡男因為在車內感到身體有些麻痺僵硬，她基於關心才幫簡男按摩，至於呻吟聲及鹹濕對話，則是聊天開玩笑說的。

法官聽完行車記器男女對話內容後，認為依一般經驗判斷，簡男和阮女已有「性器接合」的行為，阮女的「按摩」辯詞，不足採信，雖簡男與原告達成和解，但原告依據侵權行為的法律關係仍可向被告請求非財產上的損害賠償。

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  • 行車記錄器錄下人夫與小三車震呻吟鹹濕對話，小三在法庭辯稱是在「按摩」，法官不信，判賠30萬元（示意圖）。（記者李立法攝）

    行車記錄器錄下人夫與小三車震呻吟鹹濕對話，小三在法庭辯稱是在「按摩」，法官不信，判賠30萬元（示意圖）。（記者李立法攝）

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