賣股票、交老本 退休師被詐百萬不敢告訴家人
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林警分局逮獲羅姓少年車手，續追上游，進一步查獲李姓主嫌、甘姓車手頭、其他車手等5人，因警方查扣一本被害人帳戶，通知其中一名被害人前來製作筆錄，自稱教師退休的黃女道出，因為詐騙集團告訴她健保資料被冒用，存款及資產可能遭凍結，因此必須監管帳戶導致她變賣股票、交出定存帳戶給假檢察官後，音訊全無，因詐團成員要求她「偵察不公開」，她也不敢告知家人，直到警方上門，黃女驚覺遭詐騙，但112萬現金早被提領一空，黃女更淚求警方追出遭詐騙的老本。
樹林警方2月偵辦一起假冒檢警詐欺案，調閱251支監視器畫面，先查獲向被害人提領贓款的17歲羅姓車手，再追出18歲車手頭、車手，更逮獲20歲的李姓主嫌到案，在他車內起出66歲黃姓女子存摺，警方今將李嫌等人，依詐欺罪嫌移送法辦。
警方打電話向黃女查證時，她否認遭詐騙，卻無法交待存摺為何被嫌犯持有，警方憂心黃女再受騙，派員到黃女住處向她說明，黃女見警方上門，驚覺被騙，她告知警方，對方假冒檢察官，聲稱「偵查不公開」，要求他不得向任何人談論案情，才沒向家人提及此事，卻已交出存摺、提款卡，甚至變賣股票，匯款至自己帳戶3次，金額達112萬，一查之下，帳戶 已遭提領一空。
黃女碰上詐騙集團車手時，大罵這些都是她退休的老本，無法接受被可以當她孫子的少年騙走，堅持提告，並要警方追出被騙的金額，警方也持續追查中。
警方調查，李嫌為首的車手集團吸收少年當車手，從東南亞機房撥打電話，謊稱被害人身分資料遭冒用申請醫療補助，再由假冒警察及檢察官的犯嫌出面，詐騙被害人帳戶涉及刑案，必須監管的老梗，要求被害人交出現金、存摺及提款卡，還指派少年車手收取，每次只付給車手新臺幣3000到5000元。
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標題：賣股票、交老本 退休師被詐百萬不敢告訴家人
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