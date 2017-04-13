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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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黑幫開賭場借賭客錢周轉 竟轉頭暴力討債

黑幫開賭場借賭客錢周轉，竟轉頭暴力討債。（記者蔡政珉翻攝）

2017-04-13  11:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕經苗栗縣警察局頭份分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心第四隊專案小組接獲情資，新竹市三光幫56歲蔡姓男子，於新竹市轄內流竄經營天九牌、撲克牌職業賭場，如果賭客現金不夠時會先假意主動借錢周轉，讓賭客賭下去，等到賭客還不出錢時，蔡男就會出動小弟，恐嚇毆打賭客暴力討債，警方獲報後出動81名警力，逮捕蔡男等7名嫌犯，全案今天依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財、妨害自由、詐欺、傷害等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

警方調查時發現，蔡男等人其下幫眾眾多，以作風兇狠在地方闖出名號，如果賭客欠債，蔡男就命令手下毆打、恐嚇被害賭客，有些被後人甚至腳被打斷因而骨折，讓警方見了都覺得兇殘。

警方另外在賭場查獲大量賭具、監視器、5台營業用點鈔機及賭場準備金近130萬元，並起出棍棒、刀械，賭場帳冊、還有三級毒品K他命。

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