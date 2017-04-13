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花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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無照自撞翻車釀5傷 友不滿採訪企圖攻擊記者

2017-04-13  13:15

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨1點多，新北市蘆洲區1名男子無照駕車載著4友人夜遊，行經永安大橋往蘆洲方向時，疑因車速過快，自撞護欄後翻覆，車上5人分別受到輕重傷，警消獲報趕往現場將傷者送往醫院，急救後均無大礙。不過同行友人不滿媒體到場採訪，竟口出惡言，甚至想要動手攻擊記者，場面差點失控，所幸被在場的警消制止，衝突才沒擴大。

綜合媒體報導，警方調查，21歲許男子駕車載著4名友人，與其他駕車的友人出遊，但疑似車速過快，來不及反應而失控擦撞護欄，巨大撞擊力下，小客車當場翻覆、車體變形，滿地盡是玻璃碎片。車上的蔡姓（17歲）、李姓（18歲）、袁姓（18歲）、黃姓（18歲）及許姓駕駛共5人，分別受到輕重傷被送往署立台北醫院、三重醫院及淡水馬偕，經搶救後5名傷者皆無生命危險。

媒體聞訊趕到現場採訪事故狀況，而車內乘客則疑因不滿遭拍攝，不顧大批警消人員在場，衝上前質問記者為何隨意拍攝車輛，滿嘴髒話一度想衝上前追打記者，所幸警消人員將人拉住，並未讓衝突擴大。

經警方對許姓駕駛酒測，酒測檢驗沒有酒精反應，但駕駛無照駕車就是不對，警方也將依法開罰，並調閱監視器釐清車禍原因。

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  • 一名男子無照駕車行經新北市永安大橋，疑似車速過快，不慎擦撞護欄後失控翻覆，同行友人不滿記者到場採訪，竟口出惡言，甚至想要動手毆打記者。示意圖為蘆洲區永安大橋上橋處。（資料照，記者李雅雯攝）

    一名男子無照駕車行經新北市永安大橋，疑似車速過快，不慎擦撞護欄後失控翻覆，同行友人不滿記者到場採訪，竟口出惡言，甚至想要動手毆打記者。示意圖為蘆洲區永安大橋上橋處。（資料照，記者李雅雯攝）

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