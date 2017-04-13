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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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美魔女搭訕原來是另有所圖 男痛失現金1萬6

2017-04-13  11:35

［記者楊政郡／台中報導］葉姓中年大叔騎機車行經南投縣草屯鎮，遇到楊姓女子（48歲）搭訕，要求搭便車，後座的楊女沿途很熱情，刻意找話題聊天，其實吸毒及竊盜前科累累的楊女另有所圖，摸走葉某褲子口袋皮夾，得手1萬6千元現金後，要將皮夾插回他的口袋時被發覺，楊女跳車逃逸，葉某撿回皮夾發現現金不見了報警處理，檢方依竊盜罪起訴。

起訴書指出，104年4月20日上午葉姓男子騎機車行經草屯鎮育英街上，遇到楊女主動搭訕，要求短程的搭便車，葉某不疑有他，讓楊女跨座在機車後座，沿途楊女還很熱情，刻意找話題與葉男聊天，私下卻注意何處可下手，見葉男褲子後口袋，因坐機車「鼓鼓的」快要掉出來，順手就拿出來，見內有現金1萬6千元，拿走後要把皮夾再塞回去，但塞的過程並不順利。

而塞回去的同時，已經被葉某發覺，楊女發現葉某查覺了，趕緊跳車逃逸，皮夾也因而掉下來，葉男停車撿起皮夾，發現裡面現金都不見了，立即報警處理，南投警方調閱監視器發現是慣犯楊女，查知她另案在台中女子監獄執行，移送台中地檢署偵辦起訴。

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2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
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