超跑女神被控詐6000萬 被害人：還不出錢就讓她一直關
〔記者溫于德／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的37歲女子林思吟，檢調查出她以投資「驗資」為幌子，詐騙得手逾6000萬元，多人受害，上月13日被依詐欺罪嫌起訴，台北地方法院當日裁定續押，全案今天上午進行調解；被害人聘請的律師林憲同質疑被告，背後是否有共犯結構？若有，也不免懷疑被告協助藏錢？一名王姓被害女子則強硬表示「被告還不出錢就讓她一直關。」
起訴書指出，林女自稱是在杜拜經商的某貿易公司執行董事，對外宣稱有管道借錢給有資金需求的公司「驗資」，待主管機關審查、完成營利事業登記或增資後，便可抽取8％佣金，出資人也可領回資金，投資期間，每月可朋分2％到4％的利潤。檢調表示，99年至104年間，林女以此手法至少詐騙多人、吸金6000萬元，甚至有被害人遭騙3000萬元，父母罹癌的醫藥費都沒著落。
林女日前被依法起訴，今天上午開民事調解庭。
被害人委任律師林憲同受訪質疑林思吟，究竟將不法所得6000萬置於何處？是否有共犯？若有，共犯是否協助藏錢？又，被告在偵查階段一直不願和解，進入院方審理階段才要和解，難道不是虛情假意想出監？他要求被告將真正隱匿的不法所得公開，得以讓被害一方得知能獲賠多少。
律師也說，台灣諸多詐欺犯被起訴後，即便是連續詐欺，最後可能也只判刑7至8年、難以超過10年，若獲假釋更可能只須執行5至6年就出獄，藏匿的不法所得就能舒適過日一輩子，提醒民眾「不要因為高利受到誘惑。」
願受訪但不願露面的王姓女子則說，她與朋友共6至7人被騙2700萬，強勢要求林女有錢就還錢，「還不出錢就讓她一直關，2700萬夠她反省很久了」，如此才公平。
據了解，本案共10人提告詐欺，求償金額為9000萬，其中願調解的7人為6000萬元，今出面的被害人等因此要求林女「至少得還6000萬」。
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標題：超跑女神被控詐6000萬 被害人：還不出錢就讓她一直關
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