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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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賓士車遭BMW車掃射案 高雄警逮2共犯

2017-04-13  11:29

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市1名滷味小開駕駛賓士CLA-250，遭後方BMW車持步、手槍連開至少17槍追殺，警逮到2名追車共犯，共犯供稱玩手機遊戲，臨時被叫到現場支援。

昨天凌晨1點許，謝男（27歲）分送家族滷味到市區攤位，於鳥松區澄清湖一帶遭賓士等5部車追殺，BMW車上2嫌分持長短槍朝賓士車連開至少17槍，槍槍要命，謝男右腰際中彈，忍痛飛奔到2公里外的鳥松分駐所求救，因失血過多，現仍於高雄長庚加護病房救治。

仁武警分局偵查隊長郭家峰說，王（22歲，毒品）、陳（23歲）案發時駕駛Attis等車款跟車，2嫌供稱到場助勢，於手機遊戲聊天室接獲主嫌po文「到澄清湖集結，叫支援」，不清楚主嫌為何要開槍追車。

調查指出，被害人今年3月10日買賓士過戶，與主嫌疑有宿怨，警方已排除前車主環保工程糾紛可能性。

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  • 高雄小開賓士車遭掃射，警逮2名追車共犯。（記者黃旭磊攝）

    高雄小開賓士車遭掃射，警逮2名追車共犯。（記者黃旭磊攝）

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