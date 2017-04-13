河水混充廢溶劑增重詐南市府 6人被訴

2017-04-13 11:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕太歲頭上動土！保七總隊第三大隊第三中隊今表示，台南市府環保局去年底委託一家環保科技公司，進行台南一處空地被人棄置350桶有害廢溶劑換桶移置暫存。

不料業者竟違法轉包給無照環保工程公司執行，還由人力公司派遣人車，以水肥車灌河水，混裝有害廢溶劑增加重量，涉嫌詐領工程款157萬元，更造成南市府為了善後，還要花210萬清理。

經南市府環保局發現異狀，會同保七總隊埋伏蒐證，報請台南地檢署指揮偵辦，經調閱監視器畫面，發現未經許可的水肥車，進出現場達6車次，經查灌水24噸，該環保科技公司的工作紀錄卻未載明，經查灌水偽造不實重量24噸。

保七總隊今年1、2月兵分多路，分別搜索3家公司，並傳喚環保科技公司陳姓老闆、無照環保工程公司王姓經理、人力公司蔡姓公司負責人等6人，警訊後將6人依違反廢棄物清理法、業務偽造文書、詐欺等罪嫌送辦，其中陳男、王男、蔡男3人被收押，台南地檢署今年3月16日將6人起訴。