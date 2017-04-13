疑疲勞駕駛 載客小黃自撞護欄2人傷

2017-04-13 10:56

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市51歲黃姓運將，今日凌晨將近1時許，載送55歲張姓男子行經新海橋板橋往新莊方向時，疑似疲勞駕駛，不慎自撞路中央的分隔島，強大的撞擊力道造成2人輕微受傷，一度傳出受困車內，所幸警消到場2人已自行脫困，經查都僅有輕微挫傷，送醫後無生命危險。

新莊分局初步調查，黃男的酒測值為0，運將向警方供稱，當時是一時恍神才會失控撞上護欄，詳細肇事原因仍待進一步釐清。