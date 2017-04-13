台南刮刮樂大盜收押 彩券業讚：大快人心

2017-04-13 10:58

〔記者王俊忠／台南報導〕上個月在南市南區被六分局警方查獲的刮刮樂大盜似未痛改前非，四月份持續犯下多件竊案，六分局警方見竊嫌不知悔改、特別派員專責佈線跟監埋伏，終於在昨天緝獲陳嫌，建請檢察官向法院聲押獲准，多家彩券業者得知陳嫌收押入監莫不高聲喝采、感謝警方努力除去弱勢彩券業的心頭大患！

陳姓刮刮樂大盜上個月湊巧在南區鹽埕天后宮玄天上帝遶境隊伍內受困被警方逮獲，但這巧合卻沒能讓他頓悟「舉頭三尺有神明、人在做，天在看」等道理，陳嫌不但沒金盆洗手，仍把歪腦筋動到弱勢族群身上，持續在各彩券行偷盜刮刮樂。

市警六分局長吳清飛決心剷除這個「治安未爆彈」，特別派員專責佈線埋伏跟監，昨天早上，趁陳嫌到西門路一家賣場內偷香菸時，當場以現行犯逮捕，並隨案移送到台南地檢署聲請羈押獲准。

曾受害的彩券行得知此事都鬆了一口氣，讚許檢警與法院作為真是大快人心，南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進還特地去函六分局致謝。

六分局強調，陳嫌所犯案件多屬「民生竊盜」，是直接踩在民眾身上的切身之痛，且弱勢族群謀生不易，政府才會提供庇護性就業，讓其經營公益彩券。陳嫌不但未同理其弱勢處境，還變本加厲挑彩券行行竊、維生，警方為此建請檢察官聲押入監獲准，終於中止這名慣竊的繼續犯案。