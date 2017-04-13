女兒跑步比賽後成植物人 傷心父辱師丟雞蛋判罰
2017-04-13 10:44
［記者楊政郡／台中報導］詹姓男子的女兒在101年間就讀中市某國中，參加跑步比賽後倒地失去意識、呼吸，經送醫後呈植物人狀態迄今，詹某多次到學校協調無效，聲請國賠又被駁回，內心一直怪罪是班級導師及校護處理不當所致，105年元月4日又開車到該校門口灑冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，除雞蛋擊中郭姓主任，又對郭有辱罵5字經、抓衣領等強暴行為，台中地院依強暴侮辱罪判處罰金6千元。
判決書指出，詹某（39歲）的女兒在101年間，參加校內運動會跑步比賽，賽後竟突然失去意識、呼吸，經送醫後研判是長時間缺氧，有腦缺氧損傷併雙肢體乏力症，目前呈植物人狀態。
4、5年來詹某與校方、府方多次協調，也提出國賠，一審請求3870萬餘元，二審請求其中2000萬元，均遭法院駁回確定。
但詹某認為，跑步比賽前女兒曾向級任導師反映自己感冒，但導師還是派她出去比賽，而賽後又急救不當、延誤送醫，才會導致女兒變成植物人，內心一直怪罪這幾位教職員，但以上的陳述與反應經法院調查，都與女兒呈植物人無因果關係，府方拒絕國賠，經訴訟後也是駁回確定，詹男更難以釋懷。
經過4年餘，105年元月間詹男又開自小客車到學校門口叫囂抗議，又灑冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，由於已多次不理性抗爭，該校郭姓學務主任以手機錄影蒐證時，一顆雞蛋直接砸在他身上，幾分鐘後警員到場，詹某還對郭主任罵5字經，又衝出過去抓衣領，員警見狀才架開詹某，造成郭某前胸挫傷等傷害，傷害罪已撤回。
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