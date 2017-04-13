果真腰纏萬貫！ 2女各夾帶175萬台幣出境遭查獲

2017-04-13 10:19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣籍張姓及林姓女子昨日清晨各夾帶新台幣175萬搭機前往香港，遭航警局安檢大隊查獲，通知海關人員到場處理後，現金予以退運，2名女子則改搭其他班機。

航警表示，2名台灣籍女子昨天上午預訂搭乘華航CI601班機前往香港，在經過出境安檢時，分別遭航警局安檢大隊員警許瑞紋及檢查員劉培珍，查獲捆綁在她們腰際及腿部夾藏的超額新台幣各175萬元。

經通知海關人員前來處理，超額部分予以退運，2名女子則改搭其他班機前往香港。洗錢防制法6月28日將正式實施，屆時攜帶超額新台幣出境未申報、申報不實者將全數沒入。

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