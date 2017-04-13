小姊妹花遭母親同居人性侵 法官重判惡狼12年

2017-04-13 09:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕13歲的小靖（化名）小時候慘遭生父性侵，罹患創傷症候群，母親也因此與小靖的生父離婚，帶著兩名幼女同住在基隆某社區中，與另一名李姓男子同居。未料102年起，李男竟對小靖伸出魔爪，連與她相差2歲的妹妹都不放過。直到醫院社工發現異狀，案件才曝光。基隆地方法院依強制性交等罪，重判李男，有期徒刑12年。

檢警調查，小靖的母親為了養家，將兩名孩子託付給李男照顧，由他負責兩個孩子的生活起居及接送上、下課，還要女兒們叫李男「爸爸」，自己外出工作，身兼3份差。

56歲李男本來有工作，與小靖母親同居後，竟將工作辭掉，窩在家中吃軟飯，看兩名小女生年幼可欺，不時動手撫摸兩人的胸部及下體，導致小靖的創傷症候群越來越嚴重，甚至除了老師、母親之外，根本不願和大人對談。

小靖一家人因符合低收入戶資格，參加政府補助的健康檢查。醫療人員檢查時，卻妹妹小惠（化名）肛門居然有撕裂傷，而醫院社工也發現，檢查結束後，兩名小女孩不願接近接她們回家的李男，感覺有異，立刻通知小靖的母親並通報學校老師關心。

小惠向學校老師說：「爸爸（李男）會摸我的胸部，而且還會伸手摸我尿尿的地方，姊姊也是，只要媽媽不在就會摸」，老師驚覺事態非常嚴重，立刻通報婦幼隊，並連繫小孩母親到警局製作筆錄。

女孩的母親一開始為了袒護同居人，向警方表示，孩子還小所以亂講話，根本沒有這一回事，但警方為求慎重起見，仍請李男到案說明。

李男也辯稱沒有摸兩名女孩的胸部及下體，是小朋友胡亂指控，自己不可能做出這樣的事情。

案件送抵地檢署時，經檢察官循循善誘，終於突破小靖的心防，讓她說出被李男欺負的情形，再加上妹妹小惠肛門有撕裂傷等相關供詞，將惡劣的李男起訴。小靖的母親才願意相信，同居人真的是匹惡狼，法院審理時向法官供稱，平時4人同睡一張床時，確實有發現李男會毛手毛腳，對女兒亂摸，起先以為是對孩子的疼愛，未知竟是對小孩侵犯。

法院認定，李男觸犯對未滿14歲女子犯強制性交，共五罪各處7年2月；另又對未滿14歲及心智缺陷女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑12年。