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南投駭人殺父母案 高大成憂：恐還會有受害者

高大成。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-04-13  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣一對夫妻王忠義與陳麗雅，3年前疑似為詐取保險金，設局淹死父母，當時王男被南投檢方以涉嫌殺害父母，有逃亡、滅證、串供之虞，向地院聲押獲准，弒父案王忠義夫妻一審被判無罪，殺母案一審王則被判無期徒刑，他上訴二審；不過昨案情逆轉，台中高分院以王忠義殺母證據薄弱，裁定王忠義停止羈押。法醫高大成擔心，如果殺父案無罪，若弒母案二審王又被判無罪，恐怕還會有下個受害者。

弒父案方面，去年王與其妻陳麗雅均因證據不足獲判無罪，王忠義涉殺母案一審被判無期徒刑，王上訴二審。台中高分院昨以王忠義加工殺人證據薄弱，後續雖有再調查必要，但王忠義不需要再羈押，裁定王忠義停止羈押，但限制出境、住居，每週六到派出所報到。

《三立新聞》報導，法醫高大成指出，王母後頸部、兩個肩膀都有大片挫傷，外表並沒有傷痕，「法官問我會不會是水中撞到石頭所造成，但石頭是硬的東西，皮比較軟，碰到硬的東西，皮會有裂傷，只有在拳頭這種軟的東西壓迫，才不會有外傷。」

高大成透露，教育程度越低，測謊越容易過，所以測謊過並沒有什麼意義。高大成說，王父也是同樣的方式死亡，如果判王無罪的話，第三次很可能被殺的就是他的妻子或小孩。

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