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臉書辱姐「只要錢到位，什麼姿勢都會」判刑

2017-04-13  08:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕王姓女子因與胞姐有糾紛，竟在臉書上張貼「婊子」、「吹一吹就1萬8，只要錢到位，什麼姿勢都會！」等文字，新竹地院依散布文字誹謗罪，處拘役20天，易科罰金2萬元。

判決書指出，王女與胞姐之間有所糾紛，去年4月在臉書社團內，接續張貼「是婊子」、「吹一吹就1萬8，是她前男友或者前前說的，雖然是男友名義，但還是討了錢。她交了很多朋友都不久，因為都會在背後抹黑，目前只想到這樣！」及「只要錢到位，什麼姿勢都會！」以此方式散布於眾，而指摘傳述足以毀損胞姐名譽之事。

事後王女胞姐友人瀏覽該臉書社團時，發現王女所張貼的文字，並截圖為證，始悉上情。

法官認為，王女迄今未與胞姐和解，未取得被害人原諒，因此判處拘役，得易科罰金。

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