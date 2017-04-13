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欠債近億反控逼簽本票 法官判債主無罪

2017-04-13  08:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某科技公司何姓總經理，不滿另家科技公司詹姓負責人欠他高達9857萬元貨款，在銀行大廳要他簽本票還債，事後反被控妨害自由與強制罪嫌，新竹地院法官審理發現，銀行大廳是人來人往的公開場所，詹男隨時要走都可以，怎可能在大庭廣眾之下被妨害自由？最後法官判何男無罪。

檢方起訴指控，科技公司董事兼總經理何男，不滿另家科技公司負責人詹男積欠9857萬元貨款，104年7月6日上午10時許，在新竹縣竹北市某銀行內，與一群不知名成年男子，見詹男與父親、員工要進入銀行內，竟徒手推倒詹男，並喝命當下必須簽立金額9857萬元本票，否則均不得離去，並依妨害自由、強制罪嫌起訴。

全案於新竹地院審理時，詹父說被控制行動半小時後想要上廁所，有個人帶他去，何男點點頭，用眼神授意那個大漢監控他去上廁所，他覺得被監控，因為那個大漢「眼睛大大的，形狀兇兇的，他一直看一直看，我就嚇死了，我去上廁所的時候都不敢跟他交談！」

法官認為這些證詞，均屬主觀感受及猜測，並未說何男或其同夥人於過程中有何具體不當舉措，況何男說當時因為怕詹父不知道廁所位置，所以請同事帶往廁所，也有可能。

至於詹男等人證稱，在銀行大廳協商債務時，何男等人不准他們離開，他們很害怕，所以才沒有向旁人求救。

然而該銀行營業大廳是人來人往的公開場所，詹男可隨時離開，客觀上並無任何困難，且員工還說「我的感覺就是要簽完本票才能離開，我感覺就是遭受暴力脅迫，我當時很緊張，不知道怎麼反應衝出去求救。」詹父說，何男那時候霸氣十足，這樣就是恐嚇，他是要修理人，強行要我兒子填寫本票，否則「恐怕嗚呼哀哉、不能離開」。

法官認為，這與常情不符，倘何男確實有以剝奪行動自由方式迫使詹男清償債務，豈有可能選擇在人來人往的開放營業場所進行犯罪行為，反陷自己處於隨時可遭阻止、曝露犯行之境地？顯不合情理，諭知無罪。

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  • 科技公司何姓總經理被控在銀行大廳逼人簽本票還債，新竹地院法官判無罪。圖為新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    科技公司何姓總經理被控在銀行大廳逼人簽本票還債，新竹地院法官判無罪。圖為新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

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