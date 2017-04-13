追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷

2017-04-13 06:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區今晨傳出員警追可疑車輛摔車送醫，厚德派出所警員駱勇丞今晨1時許與同事在自強重陽路口取締計程車違停，開罰單時，一輛白色馬自達轎車經過，突然停在警方旁邊，隨後加速離去，駱員察覺有異，見該輛轎車開始在雙黃線蛇行，危險駕駛，開警報器追上前取締，不料，在重陽正義北路口時該車在雙黃線違規左轉，駱員因標誌線濕滑摔車，警車摔出，波及1輛停等紅燈的轎車。

警方表示，駱員四肢多處擦傷，左腳踝還縫了3針，目前只能坐輪椅行動，已讓他先返家休養，暫無大礙；目前已調閱監視器，發現該車牌為租賃車，擴大追查該輛馬自達轎車駕駛到案說明。