國一南下楊梅至湖口段車禍2傷 造成嚴重回堵

2017-04-12 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕國道一號南下楊梅至湖口路段，在今晚發生遊覽車、大貨車和自小客車的追撞車禍，造成2人擦傷，目前內側2線車道無法通行，該路段車輛嚴重回堵（71.95公里~80.265公里壅塞），相關單位正在進行事故排除。

至晚間10點半時，現場事故已處理完畢，原本壅塞的車潮已逐漸緩解，該路段車行速度已提高到時速40公里以上。