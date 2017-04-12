女子持玩具槍、電擊棒搶銀樓 警5分鐘逮人破案
2017-04-12 21:46
新竹市中正台鬧區一處銀樓今晚傳出搶案。（記者王駿杰翻攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市中正台鬧區一處銀樓今晚傳出搶案，一名梁姓女子手持玩具槍、電擊棒、水果刀等武器，要求業者交出總價值173萬的結婚金飾套組，全數裝進提袋拿了就跑，正巧轄區警方正在附近簽巡邏箱，當場就將梁女逮捕，從案發到破獲，只花不到5分鐘。
警方調查，今晚6點多，33歲梁女打扮時髦走進銀樓，向業者表明要買結婚金飾套組，業者熱情拿出多種樣式供她參考，梁女一方面與業者閒聊，讓對方卸下心防，一方面暗中觀察值錢金飾與店外狀況。
梁女在店中耗了2個多小時，見時機成熟，忽然從手中提袋取出多樣武器，大喊「不要動！」隨即將桌上及櫃內結婚套組、項鍊、耳環、手鍊、戒指等搜刮一空，全數裝進手提袋，奪門而出。
老闆見梁女離去，急忙尾隨在後並大喊「搶劫啊！」正巧轄區派出所員警正在附近巡簽巡邏箱，聞聲趕抵，立刻追上梁女將她壓制逮捕，成功幫業者討回總計173萬的金飾。
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