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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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保五總隊淋雨聽訓事件 警政署長這麼說

2017-04-12  21:38

〔記者邱俊福／台北報導〕針對保五總隊淋雨聽訓事件，警政署署長陳國恩在臉書NPA署長室留言，表示已請駐區督察瞭解經過、關懷同仁，並要求業務單位未來對此類似狀況應周延考量、妥適處置。

陳國恩表示，看見執行機動保安警力示範觀摩時淋雨了的影片，第一時間就打電話詢問業務單位和保五總隊執行現況，對於不當作法予以修正，並提醒所有幹部應以同理心體恤執勤同仁。

其實，原本昨天已請業務單位因應目前陳抗活動型態，要求各警察機關應務實辦理機動保安警力演練，並刪除「大隊隊形演練」項目，改以目前活動常見狀況及趨勢進行演練，希望未來能以更簡約、有效的方式辦理。

沒想到一場臨時雨，更清楚的了解並思考，演練就像實際作戰，1分鐘的現場變化，足以讓原本美好的改革變成不安，機動保安警力的訓練，考驗的不是一成不變的隊形變換操演，而是所有人的共同危機處理能力，尤其發號司令的指揮官思維更是重要。

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  • 警政署長陳國恩。（資料照，記者簡榮豐攝）

    警政署長陳國恩。（資料照，記者簡榮豐攝）

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