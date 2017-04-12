東芝記憶體首輪競標...最高價是博通、不是鴻海

東芝標售記憶體晶片業務引發關注，路透最新報導指首輪競標最高出價者是博通，不是先前傳出的鴻海。（路透檔案照）

2017-04-12 21:44

〔記者楊芙宜／台北報導〕路透引述消息報導，東芝記憶體公司首輪10個競標者中，美國半導體大廠博通（Broadcom）約2.5兆日圓（約2300億美元）的出價最高，其次才是台灣鴻海集團約2兆日圓。

幾項不同消息來源都指出，東芝公司已初步篩選出4家有意收購者，包括博通、鴻海、南韓SK海力士、美國威騰電子（WD）在內。

消息指出，博通和美國私募股權公司銀湖（Silver Lake）合作，威騰電子雖是東芝晶片業務的合資夥伴，但威騰的出價遠低於博通和鴻海；海力士出價仍不為所知。

路透另報導，威騰電子於9日已發函警告東芝，稱東芝在計畫出售晶片業務之前，先「分拆」該項業務的做法，「嚴重違法雙方合資協議」；威騰不會坐視東芝損害其自身的權利，要求由威騰獨家和東芝展開協商。