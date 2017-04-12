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「每次偷車就自撞」 賊不敢就醫竟在床上落網

貨車自撞車頭全毀。（記者余衡翻攝）

2017-04-12  20:17

〔記者余衡／新北報導〕偷車後各種自撞，這是天意嗎？新北市三峽區永安街，上月30日發生嫌犯駕駛贓車，自撞路邊轎車後棄車逃逸，警方到場時在嫌犯車上起出2支乙炔鋼瓶，一度懷疑是工地工人涉案，但嫌犯在警方抵達前負傷逃逸，三峽警方調閱監視器後鎖定41歲葉姓男子，近日來持續偵辦。

本月10日晚間近10點半，三峽區介壽路三段再傳1部紅色小貨車自撞路旁電桿，目擊者指稱駕駛連滾帶爬逃離現場，轄區橫溪派出所所長梁久旭及員警陳宥鈞獲報到場，直覺與前案相當類似，立刻將該車拖回派出所，並通知鑑識人員及車主前來。

由於小貨車受損相當嚴重，警方研判駕駛應身受重傷，經積極查訪附近住戶，得知駕駛案發後搭乘計程車逃走，依監視器鎖定計程車行蹤，發現受傷駕駛在溪北街一帶下車，最後疑躲進附近楊姓友人家，昨天凌晨近3點時警方漏夜前往楊男住處，經其同意進入屋內搜索，果然發現躺在床上哀號不止的葉男，還在現場查扣1支海洛因注射針頭。

警方調查，葉男有毒品及竊盜前科，目前沒有固定工作的他靠行竊變賣贓物維生，他害怕行蹤被警方掌握，兩次自撞車禍後都不敢就醫，最後仍逃不過法網，辦案人員笑稱「葉男駕駛技術差，每次偷車都發生自撞，應該是天意吧！」全案訊後依竊盜及毒品罪函送法辦。

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相關影音（警方提供）

警方將貨車拖回派出所。（記者余衡攝）

貨車自撞電桿現場。（記者余衡翻攝）

警方發現在床上哀號的葉男。（記者余衡翻攝）

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相關關鍵字： 偷車 毒品 毒品危害防制條例 竊盜
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