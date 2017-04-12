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員林國宅地下停車場案開庭 上百位住戶旁聽擠爆法庭

2017-04-12  20:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林國宅地下停車場被業者買走作為運動休閒館之用後，許多住宅無處停車，演生諸多糾紛，住戶控告業者拆毀建物結構，觸犯公共危險罪，業者也告住戶，多年來占用公有停車場，觸犯不當得利罪，兩造今天在法庭上針鋒相對，法官充當和事佬，希望雙方能藉由協調的方式解決。上百位住戶出席旁聽，擠爆法庭，部分人只能在外面旁聽。

此案創下彰化地院新大樓啟用以來，單一法庭旁聽最多人的紀錄，數十位住戶沒有位置坐，只能佇立庭外關心。值得一提的是，住戶的委任律師是甫卸下檢察官轉任律師的鄭智文，業者的委任律師是大統混油案高振利的委任律師李進建，鄭智文與李進建在大統案已交手過，這次再度交手，倍受矚目。

業者的委任律師李進建表示，員林國宅1、2樓及地下1樓停車場，閒置近20年，內政部為打消閒置，創造地方商機，公開招標，業者依公開招標程序，合法購得，自然擁有持有建物的所有權和專有權。

住戶的委任律師鄭智文表示，姑且不論業者是否有專有權，但根據建築法規定，業者要施行建造行為而變更建物結構時，依法要申請「變更使用執照」，又根據大廈管理條例，變更維護修繕「專有」時，不得妨害住戶之安寧及衛生，若變更專有「共用」的部分，還要經管委會同意才行之。

鄭智文說，業者未取得變更執照，又對非專有的樑柱、樓地板、牆壁進行破壞。

雙方律師針鋒相對，互指對方不是，最後由審理的法官出面當和事佬。法官指，今天審理為「不當得利罪」，非刑法的「公共危險罪」，因此制止鄭智文發言。

法官強調，雙方提出的訴訟會持續進行，但因為此案攸關許多住戶的權利，他還是希望雙方能藉由協調的方式解決，畢竟業者往後要在大樓經營，也是要跟住戶和管委會和平相處，而住戶最在乎的是建築安全問題，業者如果能對建物安全的資訊，公共透明，透過管委會來公佈，取得住戶的信任，將來也好經營。

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  • 員林國宅地下停車場業者與住戶互相控告，上百位住戶出席旁聽，擠爆法庭，部分人只能在外面旁聽。（記者顏宏駿攝）

    員林國宅地下停車場業者與住戶互相控告，上百位住戶出席旁聽，擠爆法庭，部分人只能在外面旁聽。（記者顏宏駿攝）

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