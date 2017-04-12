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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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殺父母案被告裁定停押 檢警質疑書面鑑定有誤

2017-04-12  22:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕涉殺父弒母的嫌犯王忠義下午被台中高分院裁定停押，並稱有台大醫學院法醫學科鑑定結果，有檢警認為，台大醫學院法醫鑑定學科的鑑定結論有誤，不能以單純的書面鑑定，就推翻親自解剖的法醫鑑定結論。

南投檢警指出，當初解剖的法醫在一審審理時，就證述王母背部有瘀血，不是因為跌落溪中撞擊石頭，而是受到人為壓力才會有這樣的瘀傷，而這也在一審判決中寫得很明確。

若說王母的瘀傷是跌落溪中撞擊石頭所致，為何沒有擦傷痕跡，而是肌肉有瘀傷？顯然二審所採用的台大醫學院法醫學科的鑑定結論有錯誤。

況且王母的瘀傷，是只有後頸、肩、背部，其他地方都沒有。假如說她是跌倒摔傷，照理說身體其他突出部位應該會有傷痕，結果卻沒有，而且一點刮擦傷痕也沒，反而是身體凹陷部分有瘀傷，說是跌落撞到石頭，就說不過去。

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  • 南投警方當初到種瓜溪丈量水深和溺斃的關聯。（南投警方提供）

    南投警方當初到種瓜溪丈量水深和溺斃的關聯。（南投警方提供）

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