全國首創 高市「毒品防制事務基金會」今揭牌

2017-04-12 20:34

〔記者方志賢／高雄報導〕高市去年查獲吸毒人數達6000多人，其中吸食3、4級新興毒品有6成以上是2、30歲年輕人，為加強反毒宣導及輔導，高市府、地檢署結合民間，成立「毒品防制事務基金會」今揭牌，未來將設置藥癮者中途之家，並提供職業訓練，讓藥癮者能回歸正常生活。

「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」今成立籌備處並舉行揭牌，由高雄市長陳菊、高雄地檢署檢察長周章欽及橋頭地檢署檢察長王俊力擔任召集人。

陳菊表示，高雄市每年有許多吸毒、藥癮人口，出獄後需要輔導他們回歸正常生活，由政府與民間合作成立「高市毒品防制事務基金會」，未來有3項任務，包括輔導毒品者、個案管理及建立家庭支持網絡，讓毒品者感受未被社會放棄，另外很重要的反毒宣導及輔導，以及成立藥癮者的中途之家。

陳菊指出，近幾年毒品濫用型態改變，許多毒品偽裝成食品，加上施用者很年輕，也導致毒品問題逐漸擴大成食安問題，甚至是國安問題。

周章欽說，高雄檢警去年3月起共查緝1300多個藥頭，目的希望掃蕩所有進入毒癮戒治的障礙，在提供吸毒者戒癮治療的環境下，若沒有掃蕩這些藥頭，讓誘因繼續存在，毒癮戒治效果勢必大打折扣。

王俊力指出，高市全國首開先例成立毒品防制事務基金會，未來可能提升為正式編制。他說高雄檢警查緝毒品成績亮麗，但販毒、吸毒者好像抓不完、關不完，可見反毒不能僅靠查緝，更重要是反毒前端的預防宣導，以及犯罪處罰後的關懷支持、矯正，才是完整的毒品防制作為。

高雄市副市長許立明強調，反毒作業前端的宣導及後端的輔導，協助更生人回歸社會，並不用公權力，而是更要民間資源協助，成立毒品防制事務基金會，就是要補足毒品防制網絡的完整性。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆