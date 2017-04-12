捲入過期魚貨改標案 金色三麥：非餐廳正式菜單
2017-04-12 19:56
〔記者謝君臨／台北報導〕祥而盛企業公司負責人陳幼祥，遭檢舉以低價進口過期魚貨，再委託有「台灣食神」封號的美食家梁幼祥，以其祥鼎康公司張貼不實效期標籤，再將產品出貨給君悅飯店、金色三麥等下游業者，陳、梁因而被台北地檢署調查依詐欺等罪起訴；對此，金色三麥稍早也針對此事發布聲明稿。
金色三麥聲明稿全文：
金色三麥於2014年10月至2015年11月間，曾向祥而盛公司小額採購冷凍鮭魚鰭食材，僅作為料理開發測試之用，非餐廳正式菜單品項。
自2015年11月後即未再與該廠商合作。我們將持續以審慎標準嚴選食材供應商，為消費者食安把關。
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