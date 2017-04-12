「蝦米！我是通緝犯？」 原來證件遭哥哥冒貸涉案
2017-04-12 20:47
黃男聽到自己是「通緝犯」都傻眼了！（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠／台北報導］「先生，證件看一下，你被通緝了喔！」「我？警察先生，你搞錯了吧！」北市大同警分局警備隊警員張益瑋，今天上午在北市延平北與鄭州路口執行交通疏導勤務時，意外發現停等紅燈的1部白色機車，車主正因案遭通緝中，22歲黃姓騎士遭攔下，得知成了「通緝犯」當場傻眼，原來證件遭哥哥冒用貸款而涉案，只得隨警方到新北地檢署向檢察官說明釐清。
警備隊表示，警員張益瑋擔服交通疏導勤務，上午8時許於延平北路與鄭州路口盤查1名騎士，以警用小電腦查詢車號，意外顯示黃姓車主竟是個詐欺通緝犯，立刻上前示意騎士路邊停靠，進行詳細身分查證。
警方說，黃姓騎士自稱正要前往北市萬華區的工地上班，不知發生啥事，直到被告知，他正因詐欺罪遭檢方通緝，當場嚇得呆住了，黃男百思不得其解，張員於是詢問近來是否另涉他案或是個人證件遺失？
黃男才想起，由於工作關係，證件都留在戶籍地而未隨身攜帶，去年底證件好像被兄長拿走，當時不以為意，沒想到兄長拿他的證件去辦貸款，之後帶著錢跑了，以致檢警通知出庭的文書都沒收到，卻因此成了通緝犯。
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