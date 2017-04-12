窘！盜領按錯密碼 外籍車手被吃掉16張偽卡

2017-04-12 19:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲保加利亞籍車手喬其夫（Georgiev Nikola Vasilev）是跨國盜刷偽卡集團成員，去年11月6日以觀光名義來台，11月11日起，持偽卡到合作金庫ATM領款，一週盜領19萬8千元，其中16張偽卡，因他按錯密碼被提款機吃掉，新北地院今依行使偽造金融卡罪判他有期徒刑7月，執行完畢須驅逐出境，仍可上訴。

判決指出，喬其夫在保加利亞時，從一名自稱Soma的男子，取得英格蘭、德國、瑞士、法國、哈薩克等國帳戶的偽造金融卡，去年11月6日他入境台灣，持偽卡在新北市的合作金庫ATM提款，成功盜領27次，但也因按錯密碼，前後被吃掉16張偽卡，後合庫行員查覺異常提領情形，報警處理，警方在他身上以及所住旅社找到80張偽卡。

法院審理時，喬其夫表示自己是木工，須照顧母親，為了錢才鋌而走險，坦承犯行。