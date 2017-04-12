騎車去報案 還沒報成卻被上銬移送！

2017-04-12 19:25

〔記者陳薏云／新北報導〕要報案反被抓！新北市一名36歲陳姓女子，今凌晨1時許與朋友飲酒後，返家睡覺，早上起床發現錢包不見，騎著機車前往派出所報案，一進值班櫃台，酒氣衝天，警方先替她酒測，皮包遺失案都還沒報，就被依公共危險上銬逮捕。

警方調查，陳女凌晨與朋友在永和區成功路卡拉ok店飲酒，之後返家睡覺，中午發現自己的錢包不見，擔心證件遭人盜用，想到警局報案掛失，沒想到警方先一步聞到陳女身上的酒氣，替其酒測後發現酒測值高達0.26mg/l，隨即將陳女上銬逮捕，陳女被逮後，直呼「我還沒報到案耶！」警方訊後依公共危險罪送辦。

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