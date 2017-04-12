噁男火車上露「鳥」 美眉發抖蒐證

2017-04-12 18:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕噁心！一名中年男子今天搭乘台鐵，竟當起「露鳥伯」，在火車上邊翹腳，邊掏出生殖器撸動，臉上還露出詭異神情，過程全被一名女性網友錄下PO網，直呼「現在手還在抖，好衰遇到變態」，但隨後女網友已將該PO文撤下。

警方指出，已受理報案，會調閱相關監視器比對男子身分。該名男子在火車上當眾「露鳥」的行徑，已觸犯刑法《公然猥褻罪》，提醒民眾若遇到類似事件，當下可向列車長反映，或向警方求助。

這名女網友在臉書社團「爆料公社」ＰＯ文，指她下午從台北車站搭台鐵要前往新竹，一開始沒注意到該男子怪怪的，快到北新竹站時，眼角餘光瞄見男子沒坐好有點躺著，居然面向她「獻寶」，嚇得她不敢直視，連忙拿手機錄影。

女網友說，火車一到新竹站，該男就飛快出站，他只好先向警方報案，若警方抓到此人，她一定會提告，呼籲各位女性民眾搭火車要注意安全。

畫面中，只見這名「露鳥伯」頭戴黑色鴨舌帽、身穿黑色風衣外套、牛仔褲、白球鞋，他神色詭異，居然當眾拉開牛仔褲胯下拉鍊，露出直挺挺生殖器做出猥褻動作。