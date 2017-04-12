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受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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義籍女藝術家掉筆電 來台個展差點開天窗

2017-04-12  17:58

［記者陳恩惠／台北報導］「Do you lose an iMac today?」好心的北投民眾在路旁撿到1部蘋果電腦，送交北投警分局光明派出所招領，警方打開筆電發現使用者名稱，警員楊家偉靈機一動，利用臉書的Messenger功能，2小時內與義大利籍的女藝術家取得聯繫，由於筆電內存放她的眾多創作品，讓她又驚又喜，不僅感謝熱心的北投人，也謝謝楊員，讓她即將在台開設的個人展覽不致開天窗！

光明所表示，昨天晚間7時餘，有位當地居民在北市光明路，意外拾獲1部蘋果牌17吋的Mac筆記型電腦，於是就近送到派出所，警員楊家偉受理後，立刻搜尋失主，由於筆電打開電源後，失主設有開機密碼，根本無法進入電腦查人，楊員苦思無著，意外發現使用者名稱竟然是「義大利文」，猜測失主可能是外籍人士，更讓他擔心失主在台停留時間短暫，如果旅程結束離境後，就更難發還，於是趕僅調閱光明路周邊監視器，卻找不到相符的外籍失主。

晚間7時54分楊員靈機一動，到Facebook去搜尋，意外找到1名與筆電失主相符的名字，進入網頁查看，發現是名旅居台灣的義大利籍女藝術家，於是楊員利用Messenger功能和她聯繫，這名女藝術家果真遺失1部筆電，立刻告知她找到筆電，請她前來警所領回。

女藝術家感動地說，因為即將在台開設個展，帶著電腦四處聯繫展場事宜，昨天下午趁著空檔，搭車到新北投觀光，卻在返回住處時，才驚見存放她畢生心血與結晶的設計圖，都隨著筆記型電腦掉了，正在著急之際，沒想到就收到警方通知領回失物的訊息，令她又驚又喜，特別感謝楊員的幫忙，連連道謝才離開。

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  • 義籍藝術家領回遺失的電腦，不僅感謝拾獲的民眾，也謝謝北投分局光明派出所警員楊家偉的幫忙。（記者陳恩惠翻攝）

    義籍藝術家領回遺失的電腦，不僅感謝拾獲的民眾，也謝謝北投分局光明派出所警員楊家偉的幫忙。（記者陳恩惠翻攝）

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