半夜騎YouBike找美女 尾隨性騷又強喇舌

2017-04-12 18:05

〔記者陳薏云／新北報導〕疑為性騷累犯！新北市新店區一名妙齡女子，10日夜歸返家，竟遭一名男子騎乘YouBike跟蹤，到巷口後更徒步跟上女子，尾隨進公寓以後，突然抓住女子強吻喇舌，女子嚇的不斷尖叫反抗，男子才落荒而逃，警方調閱監視器比對發現，嫌犯疑似為性騷累犯，先前已在新店區犯下類似案件，警方目前已循線通知男子到案說明，釐清案發經過。

29歲受害女子小萱（化名）向警方表示，因自己從事媒體服務業，當天下班晚歸，步行返家時，感覺後面有人騎著YouBike一直尾隨，但小萱沒想太多，快速步入公寓大門後，男子突然跟進公寓內，並強拉小萱強吻，小萱嚇的不斷大喊「變態，走開！」由於夜深人靜，男子怕驚動鄰居，因此作罷逃離，警方調閱監視器，發現男子形跡敗露後，還恣意前往YouBike還車站還車。

警方調查，轄內一名25歲歐陽姓男子涉嫌重大，且在新店區就曾被抓過性騷擾，手法都是騎乘YouBike，深夜在市區亂晃找目標，警方目前已通知歐陽姓男子到案說明，釐清做案原因。

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