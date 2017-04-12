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受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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中壢員警暖心服務 「酷迷」揪甘心

2017-04-12  18:03

〔記者李容萍／桃園報導〕英國天團「酷玩」（Coldplay）來台演唱會的維安高規格，除了玻璃製品與罐頭飲料、長柄雨傘、折疊椅，超過A3大小的行李跟包包都無法帶入會場，許多遠從中南部來歌迷，因行李體積龐大被拒於演唱會外，加上高鐵桃園站區及華泰名品城的置物櫃早已額滿，只好找上波麗士大人幫忙。

高鐵桃園站轄區青埔派出所所長吳家訓就說，昨晚至少有4件歌迷的行李寄放在派出所，因為演唱會即將開始，派出所也只能破例暫時保管歌迷的行李。

中壢交通分隊中隊長劉德仁在站前指揮交通時看見機車騎士機車沒電，協助將機車推至路旁安全處所，民眾連忙道謝後趕跑會場聽歌去；另外，還有粗心歌迷不慎遺失iPhone手機，幸好被其他歌迷拾獲送交服務台，員警代接失主打來的電話，順利物歸原主。

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  • 中壢員警暖心服務，「酷迷」揪甘心。（記者李容萍翻攝）

    中壢員警暖心服務，「酷迷」揪甘心。（記者李容萍翻攝）

  • 中壢員警暖心服務，「酷迷」揪甘心。（記者李容萍翻攝）

    中壢員警暖心服務，「酷迷」揪甘心。（記者李容萍翻攝）

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