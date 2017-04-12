有感救護需求劇增 寢具公司捐贈救護車

2017-04-12 17:50

〔記者余衡／新北報導〕從事寢具生產的「世大化成」公司，為提升救災救護能量，特別捐贈消防局第五救災救護大隊清水分隊新式高頂救護車1部，今天上午舉行捐贈典禮，發揚無私奉獻精神。

世大化成股份有限公司成立迄今超過45年，創辦人王為昭成立「世豐慈善公益基金會」，長期投入資源回饋社會，現任董事長王為寬有感於社會救護需求劇增，加上土城、樹林、三峽、鶯歌地區幅員遼闊、人口漸增，加上認同地方議員彭成龍理念，因此希望以議員彭成龍的名義捐贈救護車。

本次捐贈之高頂救護車內部配置為最新型之救護器材，包含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器等，望能守護土、樹、三、鶯地區，保障居民的生命財產安全。