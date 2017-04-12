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司改會議》司法官評鑑個案 免送監察院審查

2017-04-12  18:00

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第3組今召開第4次分組會議，會議歷時4個小時，會中針對法官、檢察官評鑑制度改革，做成6項重大決議，讓人民可以直接請求評鑑，並賦予檢察官、法官評鑑委員會主動立案調查權，且應有獨立預算與專屬幕僚，對於情節重大的個案，可直接移送職務法庭，無須再經監察院審查，評鑑結果應適度公開。

6大決議包括：

1、為了提升法官、檢察官評鑑委員會的獨立性，評鑑委員會應有獨立的預算與專屬幕僚人員。組成委員的的人數、多元性、外部性也要有所提升。

2、評鑑委員會應具備個案評鑑的主動立案調查權限。針對情節重大者，評鑑委員會應可以直接將個案移送職務法庭審理，無須再經由監察院審查。

3、評鑑的決議結果，應適時適度對外公開。

4、人民可以直接請求評鑑。

5、評鑑請求人可以在評鑑程序中獲取必要資訊並到場陳述意見，相對的，受評鑑的法官、檢察官，應有參與評鑑程序、請求調查證據的程序保障。

6、針對時效部分，應從現行的2年視個案狀況予以適度延長。

會中最後決議，由國是委員尤伯祥、湯京平、林達、馮賢賢、賴恭利共同籌組「評鑑委員會改進」專案小組，由尤伯祥擔任召集人，於下次會議提出完整的決議，交付分組會議討論、確認。

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  • 司法改革國是會議第3組今召開第4次分組會議。（資料照，記者廖振輝攝）

    司法改革國是會議第3組今召開第4次分組會議。（資料照，記者廖振輝攝）

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