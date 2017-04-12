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受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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6歲童想念爸借錢搭捷運 結果爸竟然這麼做....

2017-04-12  17:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕被安置托育機構的6歲男童太思念爸爸，趁隙溜出欲搭捷運到岡山尋父，隻身進美麗島站三號入口，向路人借50元搭車，旅客發現迷路男童，帶他求助新興警方，沈父最後沒出現領回，警方只好再將男童交由機構照顧。

男童難掩失望向警察伯伯道謝、道別，中山所員警也愛莫能助，巡佐卓聖賢今天表示，有人發現小男童於深夜走入高捷美麗島站3號入口，男童向乘客借了50元欲搭捷運，認為男童可能迷路，帶他向新興分局中山路派出所報案協尋。

巡佐卓聖賢發現男童只穿1隻鞋子，另一隻鞋不知掉到哪，男童回答姓沈，反覆說「我想爸爸」、「我想回岡山」，卓巡佐見他反應有些遲緩，拿出紙筆故意刺激，問他是不是忘了爸爸電話，男童不服，馬上寫出電話號碼。

沈父告訴員警兒子因發育遲緩，委託高市托育中心照護，警方通知他到派出所領兒，但沈父以工作忙，無法領回照顧，反請員警通知托育中心將兒子帶回。

托育中心人員獲報急忙派人接回，並表示男童的另一隻拖鞋還留在托育中心，他們一發現男童失蹤，便立即派出外出找尋，所幸沒有發生意外，感謝警方及時伸援、連繫、保護。

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  • 新興警分局中山路派出所巡佐卓聖賢（右），故意激問沈姓男童（左）父親的電話，試圖與沈父聯絡卻拒絕出面。（記者黃良傑翻攝）

    新興警分局中山路派出所巡佐卓聖賢（右），故意激問沈姓男童（左）父親的電話，試圖與沈父聯絡卻拒絕出面。（記者黃良傑翻攝）

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