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爆料公社貼文控「插隊」 網友挨告結果是...

新北地檢署今將楊女不起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-04-12  16:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名王姓婦人，帶小孩到台北圓山郵局辦事，被人指控插隊，事後發現過程均被暱稱「艾比」的人錄影，PO在臉書「爆料公社」，「艾比」還寫道：「一個媽媽的小孩非常不乖，狂抽號碼牌...，這年頭什麼人都有，我一點也不想打馬賽克，引起全郵局憤怒...」等語，惹怒王婦提告加重誹謗罪，王婦循臉書連結「艾比」找到楊女，但因無法證明楊女就是PO文者，新北地檢署今將楊女不起訴。

王婦指出，去年3月到台北圓山郵局辦事，因郵局作業疏失，導致她被誤會插隊，暱稱「艾比」的人，當日下午就在臉書「爆料公社」發文：「一個媽媽的小孩非常不乖，搶郵局服務人員的東西，亂丟亂揉亂摔，然後狂抽號碼牌，讓郵局一堆空號，而且媽媽覺得都是我們其他人的錯，還說我們集體語言暴力，那個小姐只是表達他所看到的，媽媽就跟他吵起來，小孩還故意對他咳嗽吐口水，這年頭真的什麼人都有，我一點也不想打馬賽克，搞得最後引起全郵局憤怒，也讓我只能氣到首PO了」，並上傳影片。

王婦點入「艾比」貼文，連結至髮廊店美髮設計師「艾奇」，認為「艾奇」就是「艾比」，因此提告暱稱為「艾奇」的楊姓美髮設計師。

楊女到案後否認是貼文者，供稱當天休假陪朋友去醫院、看牙醫、看貓，沒去郵局，臉書帳號暱稱是「艾奇」非「艾比」，加上臉書提供偵查案件類型並未包含妨害名譽，檢方因此無法確認「艾比」的真實身分，認定楊女罪嫌不足不起訴。

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